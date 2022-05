Kosten für den eigenen Wagen : Ihr Auto ist teurer, als Sie denken

Aktualisiert am

Ein eigenes Auto ist eine tolle Sache: Einfach einsteigen und losfahren, wann man will und keine Fahrpläne von Bussen und Bahnen be­achten müssen, das hat schon was. Aber es ist ein Luxus. Denn geahnt haben wir es wohl schon lange: Ein eigenes Auto ist ganz schön teuer. Das war schon so, be­vor hohe Spritpreise den Autofahrern zusetzten. Aber nun, bei Preisen von zwei Euro für einen Liter Super, muss die Rechnung neu aufgemacht werden.

Was kostet also derzeit ein Auto, wenn man fair rechnet und nicht nur die Benzinkosten betrachtet? Sondern auch An­schaffung, Reparaturkosten, Versicherung, Steuer und Wertverlust über die Jahre der Nutzung. Auf jeden Fall mehr, als die meisten denken. Schon 2020 stellte eine Studie von RWI, der Universität Mannheim und der Universität Yale fest, dass Autobesitzer die Spritkosten in der Regel gut einschätzten, aber vor allem den Wertverlust des Automobils sowie die Fixkosten wie Versicherungen stark un­terschätzten. Die Befragten bewerteten demnach die Gesamtkosten des Autobesitzes um durchschnittlich 221 Euro pro Monat zu niedrig – das waren 52 Prozent der eigentlichen Kosten.