Drastisch steigende Zinsen : Mieten oder kaufen – was lohnt sich jetzt noch?

Die Bauzinsen steigen – das macht den Hauskauf teurer. Doch auch wer zur Miete wohnt, zahlt immer mehr. Die Deutschen müssen neu überlegen, was ihnen ein Eigenheim überhaupt bringt.

Lange schien die Rechnung klar: Eine Immobilie zu kaufen lohnt sich mehr, als sie zu mieten. Niedrige Bauzinsen und lange Zeit noch nicht so hohe Kaufpreise waren eine attraktive Mischung. Dann ab etwa 2015 brachte der kräftige Anstieg der Immobilienpreise die Kalkulation zunehmend ins Wanken, jetzt könnte sie vollends zusammenbrechen. Denn Hypothekendarlehen kosten nun fast vier statt ein Prozent wie noch zu Jahresbeginn.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

„Vielen Hausinteressenten ist noch gar nicht klar, dass ihr Traum gerade geplatzt ist. Sie haben noch nicht mit den neuen Zinssätzen gerechnet“, sagt Günter Vornholz, Professor an der Immobilienhochschule EBZ in Bochum. Die Folgen des Zinsanstiegs sind dramatisch. Wer zu Jahresbeginn 1300 Euro Monatsrate für einen Baukredit übrig hatte, bekam dafür 400.000 Euro von der Bank. Das reichte, um mit 20 Prozent Eigenkapital das deutsche Durchschnittshaus kaufen zu können und nach etwa 28 Jahren abbezahlt zu haben. Für die teuren Metropolen war das schon zu Jahresbeginn zu wenig, aber jetzt wird es auch in anderen Gegenden zu knapp. Für 1300 Euro gibt es heute nur noch ein Darlehen von rund 285.000 Euro. Da die Kaufpreise bisher nur sehr gering oder gar nicht gefallen sind und es daher von dieser Seite kaum Entlastung gibt, klafft nun eine große Finanzierungslücke.