China startete eine neue Attacke in dem eskalierenden Halbleiterkrieg mit den USA. Die Volksrepublik verlautbarte, Produkte des Chipherstellers Micron Technology hätten eine Überprüfung in puncto Cybersicherheit nicht bestanden.

Peking warnte am Sonntag die Betreiber wichtiger Infrastrukturen vor dem Kauf der Produkte. Die Cybersicherheitsrisiken seien „vergleichsweise ernst”, hieß es in der Erklärung der Cyberspace Administration of China (CAC). Sie verursachten „erhebliche Sicherheitsrisiken für unsere kritische Informationsinfrastruktur-Lieferkette” und hätten Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Die CAC hatte vor etwa sechs Wochen eine Sicherheitsüberprüfung angekündigt. Micron ist der letzte großen Speicherchip-Hersteller der USA.

Der Kurs der Micron-Aktie fiel im vorbörslichen Handel um bis zu 6,8 Prozent. Der Aktienkurs war in diesem Jahr bisher um 36 Prozent gestiegen. Am Freitag schloss die Notierung mit 68,17 Dollar. Vom Unternehmen hieß es am Sonntag, man werte die Ergebnisse der Untersuchung aus und werde „weiterhin mit den chinesischen Behörden diskutieren”.

Die Technologiesbranche ist ein zentraler Bereich im Ringen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Washington hat chinesische Technologiefirmen auf eine schwarze Liste gesetzt, die Lieferung hochentwickelter Prozessoren unterbunden und US-Bürgern bestimmte Unterstützungen der chinesischen Chipindustrie verboten. Das US-Handelsministerium erklärte nun, die Entscheidung der CAC „entbehre jeder Grundlage”. Man werde versuchen, Auswirkungen auf die Industrien seiner Verbündeten zu begrenzen.

„Niemand sollte diese Entscheidung der CAC als etwas anderes verstehen als eine Vergeltung für die US-Exportkontrollen für Halbleiter”, sagte Holden Triplett, ein ehemaliger FBI-Spionageermittler, der jetzt seine eigene Beratungsfirma betreibt. „Kein ausländisches Unternehmen, das in China tätig ist, sollte sich durch diese Vorwände täuschen lassen. Das sind schlicht und einfach politische Aktionen, und jedes Unternehmen könnte das nächste sein, an dem ein Exempel statuiert wird.”

US-Präsident Joe Biden äußerte sich am Sonntag zum Abschluss des Gipfels der G7 in Japan optimistisch zu den Beziehungen zu China. Er sagte, er erwarte, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern „sehr bald auftauen” würden.

Laut den Analysten von Jefferies ist die Entscheidung der CAC nur von geringer Tragweite für Micron. Diese konzentriere sich auf „kritische Informationsinfrastruktur”, also etwa auf Rechenzentren und Cloud-Computing-Dienste. Die meisten der in China verkauften Speicherchips von Micron werden hingegen in der Unterhaltungselektronik eingesetzt, etwa in Smartphones oder Notebooks. „Wir glauben, dass dieses Verbot eng gefasst ist”, schreiben die Analysten.