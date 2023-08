Aktualisiert am

Das Bankhaus verwaltet offenbar im Private Banking mehr als Berenberg, aber weniger als Hauck. Wie viel genau und wer in der Allianz und der Helaba Karriere macht, lesen Sie in unseren Neuigkeiten vom Finanzplatz.

...das Bankhaus Metzler, das ein großes Geheimnis um die von ihm im Private Banking verwalteten Kundenvermögen macht, Ende 2022 nach einer inoffiziellen, am Finanzplatz aber durchaus gern verwendeten Statistik auf 12 Milliarden Euro kam?

Interessant ist daran vor allem der relative Vergleich: Im deutschen Markt liegt Metzler vor der Berenberg-Bank und Julius Bär (je 10 Milliarden Euro), aber hinter Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) mit fast 17 Milliarden. Auf Rang drei der Liste hinter Deutsche Bank (100 Milliarden) und Commerzbank (90) rangiert die Hypo-Vereinsbank (50), vor Bethmann (46), UBS (41) und Oddo-BHF (40).

...dass Morgan Stanley zur Jahresmitte 2024 ein neues Büro in München für Investmentbanking-Dienstleistungen eröffnen wird? Die Bank, die seit 2018 hierzulande die Zahl ihrer Arbeitskräfte auf rund 500 verdreifacht hat, wird dafür allerdings keinen Standortleiter benennen. Vielmehr wird Jens Maurer, Chef des deutschen Investmentbanking von Morgan Stanley , auch für München verantwortlich.

...dass Thomas Schindler im Vorstand der Fondsgesellschaft der Allianz (AGI) zusätzlich zum Ressort Recht auch das Ressort Finanzen übernimmt? Der 2006 von Freshfields Bruckhaus Deringer zu AGI gekommene Schindler wird damit Nachfolger von Markus Kobler, der als neuer Finanzvorstand zur DWS wechselt.

...dass Sabine Möller von der Deutschen Bank zur Hessischen Landesbank wechselt und in der Helaba Bereichsleiterin für Projektfinanzierungen (Asset Finance) wird? Die 39 Jahre alte Möller wird von Mitte Oktober an Nachfolgerin von Ulrich Pähler, der nach 27 Jahren bei der Helaba schon Ende Juni in den Ruhestand gegangen ist.