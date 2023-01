Fast 13 Millionen an der Börse : Zahl der Aktionäre in Deutschland steigt auf Rekordhoch

Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist vergangenes Jahr um gut 800.000 auf 12,9 Millionen gestiegen. Dies teilte das Deutsche Aktieninstitut am Dienstag mit. Damit wurde der Rekord aus dem Jahr 2001 knapp übertroffen. Nach dem damaligen Platzen der Internet-Blase an der Börse war die Zahl der Aktionäre bis 2010 auf 8,4 Millionen zurückgegangen.

Der jüngste Anstieg ist vor allem auf junge Neuaktionäre zurückzuführen. Demnach erhöhte sich die Zahl der Aktionäre im Alter von 14 bis 29 Jahren um 600.000 auf 2,1 Millionen. Auch die Zahl der Aktiensparer im Alter von 30 bis 39 Jahren stieg deutlich um 300.000 auf 2 Millionen an. Einen Rückgang gab es indes in der großen Gruppe der Aktionäre im Alter von 60 Jahren an. Ihre Zahl ging um 300.000 auf 3,7 Millionen zurück.

Die jungen Aktionäre an der Börse bedienen sich vor allem des Sparplans als Vehikel für das Sparen in Aktien und dies überdurchschnittlich oft in börsengehandelten Indexfonds. „Die jungen Newcomer an der Börse wissen, wie es geht. Sie investieren breit, regelmäßig und bringen einen langen Atem“, teilte das Aktieninstitut mit. „70 Prozent der unter 35-jährigen Anlegerinnen und Anleger legen ihr Geld über einen Sparplan in Aktien an. Das wichtigste Anlagemotiv der jungen Menschen ist dabei der langfristige Vermögensaufbau (77 Prozent).“

Mehr Frauen steigen in den Aktienmarkt ein

Die Daten des Aktieninstituts basieren auf Befragungen durch das Institut Kantar. In zwölf Wellen wurden im vergangenen Jahr 28.000 Menschen im Alter von 14 Jahren an nach ihrem Anlageverhalten befragt, die Hälfte persönlich, die andere Hälfte online. Hierdurch sind auch Differenzierungen nach Geschlecht, Wohnort und Einkommen möglich.

So stieg im Jahr 2022 das Interesse von Frauen am Aktienmarkt überdurchschnittlich. Ihre Zahl legte um 482.000 zu, die der Männer nur um 338.000. Insgesamt sind aber weiterhin sehr viel mehr Männer in Aktien investiert als Frauen. 8,1 Millionen zu 4,7 Millionen.

Die höchste Aktionärsquote hat mit 24,5 Prozent Baden-Württemberg vor Bayern, wo 23,5 Prozent der Bevölkerung von 14 Jahren an in Aktien investiert ist. Es folgen Schleswig-Holstein/Hamburg mit 20,2 Prozent und Sachsen mit 18,3 Prozent. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern, wo nur 7,9 Prozent der Menschen in Aktien investiert sind.

Die Quote im Bundesdurchschnitt ist auf 18,3 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2001, aber kein neuer Rekord. Dies liegt zum einen daran, dass die Bevölkerung seither gewachsen ist, zum anderen aber auch an einer geänderten Methodik der Befragung, die früher nur deutsche Staatsbürger umfasst hat, mittlerweile aber auch andere in Deutschland lebende Nationalitäten einschließt. Dies hat die Zahl der Aktionäre um etwa 500.000 steigen lassen.

Ebenfalls keinen Rekord gibt es bei der Zahl der direkten Aktionäre. In Einzelaktien direkt waren im Jahr 2000 mit 6,2 Millionen immer noch eine Million mehr Menschen als heute investiert. Vor allem die damals platzierte dritte Tranche des Börsengangs der Deutschen Telekom führte zu einem sprunghaften Anstieg der Zahl der Aktionäre – keine kluge Wahl, wie der anschließende Kurssturz der Aktie zeigte.

Die meisten setzen auf Fonds

Heute sind dafür deutlich mehr Menschen in Aktienfonds und ETFs investiert als damals. Ihre Zahl stieg alleine im vergangenen Jahr um 1,6 Millionen auf nun 10,5 Millionen. Rund drei Viertel der Sparer in Aktienfonds und Mischfonds mit Aktien vertrauen ihr Geld dabei einem Fondsmanager an und setzen damit auf als aktiv bezeichnete Fonds. Ein Siebtel vertraut indes ausschließlich ETFs, die einen Aktienindex nachbilden und deshalb als passive Fonds bezeichnet werden. Ein Zehntel der Sparer setzt sowohl auf aktiv gemanagte Fonds wie auch auf ETFs. Unter den jüngeren Sparern ist der ETF-Anteil deutlich höher.

Insgesamt ist die Alterskohorte von 50 bis 59 Jahren am stärksten am Aktienmarkt engagiert, 23 Prozent von ihnen halten Aktien. Von den 40 bis 49 Jahre alten Menschen sind es 21 Prozent, von den 30 bis 39 Jahre alten 19 Prozent. Sprunghaft gestiegen von 13 auf 18 Prozent ist der Anteil bei den 20 bis 29 Jahre alten Menschen. Er liegt damit auch höher als bei den Menschen ab 60 Jahren. Sie sind nur noch zu 16 Prozent in Aktien investiert. Bei den 14 bis 19 Jahre alten Menschen sind es nun gut 7 Prozent nach 4,5 Prozent im Vorjahr.

Das Aktionärstum ist auch stark mit dem Einkommen korreliert. Je höher das Einkommen, desto höher der Anteil der Aktionäre. Bei Nettoeinkommen von mehr als 4000 Euro im Monat beträgt die Aktionärsquote 46 Prozent. Dass Aktien nicht nur etwas für Reiche sind, beweist indes die Gruppe, in der sich in absoluter Zahl die meisten Aktionäre befinden: Gut 4 Millionen Aktionäre haben ein Einkommen zwischen 2000 und 3000 Euro. Auch bei monatlichen Nettoeinkommen von 1000 bis 2000 Euro schaffen noch gut 3 Millionen Menschen das Sparen in Aktien.

„2022 war ein sehr erfreuliches Jahr für die Aktienkultur in Deutschland“, sagt Christine Bortenlänger, Chefin des Deutschen Aktieninstituts. „Neuaktionäre haben die Kurskorrekturen für den Einstieg in den Aktienmarkt genutzt, während erfahrene Anlegerinnen und Anleger investiert blieben.“ Bortenlänger mahnt dagegen: „Bei aller Freude über die vielen neuen Anlegerinnen und Anleger in Aktien, Aktienfonds oder ETFs, darf man nicht vergessen, dass noch immer zu wenig Menschen in Deutschland an den attraktiven Erträgen des Aktiensparens teilhaben. Wichtig ist es deshalb, dass die Bundesregierung das letzte Woche vorgestellte Generationenkapital, ein Kapitalstock zur Stützung der gesetzlichen Rente, ambitioniert umsetzt. Die Anschubfinanzierung von zehn Milliarden Euro darf allerdings kein Einmalbetrag bleiben, sondern muss mindestens Jahr für Jahr angelegt werden, um die Rente langfristig zukunftsfest aufzustellen“, sagt Bortenlänger.