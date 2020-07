Ruhiges Plätzchen im Sommer : Worauf es bei der Suche nach einem Ferienhaus ankommt

Ein Eigenheim am Wasser ist für viele gerade in Zeiten von Corona reizvoll. Doch für den Genuss ohne Reue bedarf es Umsicht. Wir verraten, was zu beachten ist.

Sommerzeit ist Ferienzeit. Angesichts von Corona verbringen viele Menschen jedoch ihren Urlaub in diesem Jahr in deutschen Landen, manche sogar zu Hause. Die Sicherheit und Geborgenheit der eigenen vier Wände erscheint ihnen noch attraktiver als ohnehin schon. Dies lässt auch die Sehnsucht nach Ferienimmobilien wachsen. Besonders beliebt: die deutschen Küsten.

Die Corona-Krise führe zu einem wachsenden Interesse am Kauf eines Urlaubsdomizils vor allem an Nord- und Ostsee, sagen die Fachleute des Vermittlers von Baufinanzierungen Interhyp. Der „Lockdown“ und eingeschränkte Reisemöglichkeiten hätten das Thema Ferienimmobilien im Inland stärker in den Fokus gerückt, sagt Mirjam Mohr, Vorstand für das Privatkundengeschäft der Interhyp. Dies gelte für Immobilien, die nur zur Eigennutzung gedacht seien, und auch zur Vermietung. Werde eine Ferienimmobilie finanziert, dann sollten gleichwohl einige Besonderheiten bedacht werden, sagt Mohr. So sei es ratsam, das Hypothekendarlehen wegen möglicher Leerstandszeiten und laufender Kosten unbedingt vorsichtiger zu berechnen – vom Eigenkapital bis hin zu den Raten.