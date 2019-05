Neues Gestaltungskonzept : Und das soll eine Bank sein?!

Die Hamburger Sparkasse will in ihren neuen Zweigstellen Wohlfühlatmosphäre verbreiten. Bild: Hamburger Sparkasse

Es war einmal eine Bankfiliale, und sie hatte den Charme eines Wartesaals. Kunden mussten sich vor dem Schalter in eine Schlange einreihen, um Geld zu überweisen, oder sie trafen sich mit Beratern in schlecht sitzenden Anzügen oder Beraterinnen im Kostüm in einer stillen Ecke und bekamen nichts anderes empfohlen als Sparprodukte aus dem eigenen Haus. Alles verlief sachlich, aber freudlos.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Diese Zeiten sind vorbei. Heute entwickeln sich Bankfilialen zu einer Wohlfühlzone, in der sich Menschen treffen, um in lockerer Atmosphäre Kaffee zu trinken und über Geld zu plaudern. Abends sieht man sich wieder, wenn in einer sogenannten Flaggschiff-Filiale eine literarische Lesung stattfindet oder eine Fotoausstellung eröffnet und mit Sektgläsern angestoßen wird. Solche und ähnliche Sachen lassen sich Banken und Sparkassen einfallen, um die Zweigstellen mit neuem Leben zu füllen und zu einem angenehmen Ort der Begegnung zu machen. Jedenfalls für diejenigen, die nicht zu den 13 Millionen Deutschen gehören, die laut Digitalverband Bitkom die Bankfiliale völlig meiden.

Zwar werden Zweigstellen seit geraumer Zeit totgesagt, weil ihre Zahl sich in den vergangenen zwanzig Jahren auf rund 32.000 halbiert hat und Geldinstitute Jahr für Jahr rund 2000 Filialen schließen. Ein Teil der Kunden ist zu Direktbanken abgewandert, viele der verbliebenen erledigen ihre Überweisungen daheim beim Onlinebanking.

Zudem kosten Zweigstellen viel Unterhalt, erwirtschaften in Nullzinszeiten aber kaum noch Zinserträge und fallen somit zunehmend dem Spardruck zum Opfer. Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr 161 Filialen hierzulande geschlossen, die Commerzbank dagegen hält an ihrem Netz von 1000 Zweigstellen fest. Hätten die beiden Kreditinstitute, die sich in der kommenden Woche auf ihren Hauptversammlungen erklären müssen, fusioniert, wären weitere Hunderte Filialen dichtgemacht worden.

Sparkasse als „Seele ihrer Region“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich beim „Sparkassentag“ in der vergangenen Woche als Fürsprecherin eines möglichst dichten Filialnetzes präsentiert. Gerade die Zweigstellen der Sparkassen müssten „immer auch die Seele ihres Ortes und ihrer Region sein“, sagte die Kanzlerin. Aber die Wirklichkeit ist eher trist: In Deutschland gibt es neuerdings mehr Kneipen als Bankfilialen.

So urgemütlich wie in einer Eckkneipe wird es in den Bankfilialen zwar nie zugehen. Aber in puncto Lockerheit holen die Zweigstellen mächtig auf. Als hätte sie den Appell von Kanzlerin Merkel vorhergesehen, gestaltet die Hamburger Sparkasse ihre Filialen längst zu „Treffpunkten im Kiez“, neuerdings in „bewusster Wohnzimmeratmosphäre“. Flaggschiff-Filialen werden überall mit schicken Sitzgruppen aufgemöbelt, daran angeschlossen ist oft ein Café oder sogar ein Restaurant wie das „Bankery“ der Volksbank in Gütersloh.

Es wirbt für sich mit den Worten: „Bei einem Glas Wein und einem leckeren mediterran angehauchten, regionalen Gericht, lassen sich Bankgeschäfte mit seinem persönlichen Berater doch viel bequemer regeln, oder nicht?“ Eher nicht, wenn man allzu viel Gläser Wein trinkt und dann das falsche Formular unterschreibt.