Feste im Sommer : Partys planen trotz Pandemie

Aktualisiert am

Mit Beginn der Impfungen wächst die Hoffnung, dass wir diesen Sommer wieder Feste feiern können. Doch die Planung ist nicht so leicht. Hier kommt Rat.

Soll man überhaupt für dieses und nächstes Jahr Feste planen?

Veranstaltungen in diesem Frühjahr hält Bettina Funke-Redlich, die seit 20 Jahren als Eventplanerin arbeitet, für keine gute Idee. Im Sommer dagegen sollten Feiern wieder möglich sein. Ende des Jahres könnten dank der voranschreitenden Impfbemühungen sogar im Winter wieder Feste stattfinden, erwartet sie.

Werden Feste durch die Pandemie teurer?

Die gute Nachricht ist, dass sich die Preise im Vergleich zu den Vorjahren wohl kaum ändern werden. Alle Lokalitäten und Dienstleister in der Branche seien dankbar, wenn es weitergehe, sagt Eventplanerin Funke-Redlich. Da wolle man die Kunden nicht durch höhere Preise vergraulen. Auch die Ausgaben für Hygieneregeln wie Masken und Desinfektionsmittel schlagen nur unwesentlich zu Buche. Zwar brauchen Feiern wegen der Abstände zwischen den Tischen mehr Platz und damit größere Räumlichkeiten, aber ein doppelt so großer Raum kostet nicht gleich doppelt so viel. Manche Veranstalter wie Hotels oder Restaurants bieten Komplettpakete mit Raummiete, Sektempfang, 3-Gang-Menu, Mitternachtssnack und kümmern sich um Planung sowie Organisation. Solche Eventpauschalen kosten mindestens 150 Euro pro Person. Räumlichkeiten und Catering getrennt zu buchen wird dagegen teurer, weil Servicepersonal und Ausstattung extra bezahlt werden müssen.