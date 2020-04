Gut bewacht : Wie komme ich in Corona-Zeiten an mein Schließfach?

Wie komme ich in Corona-Zeiten an mein Schließfach?

Das Leben der wohl meisten Menschen hat sich in den vergangenen Wochen grundlegend verändert. Die Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Einschränkungen haben schwerwiegende Folgen: Noch nie in jüngerer Zeit waren so viele Menschen fast rund um die Uhr zu Hause. In dieser Ausschließlichkeit hat dies einige Nachteile, aber eben auch Vorteile.

Dazu zählt sicherlich, dass mit dieser starken persönlichen Präsenz in den heimischen Gefilden auch Einbrechern das Handwerk immer schwerer gemacht wird. Denn diese nutzen gerne Zeiten für sich, in denen Häuser und Wohnungen verwaist sind, um unbemerkt und unbehelligt ihr Unwesen treiben zu können. Doch nun treffen sie rund um die Uhr auf Aufpasser. Und wenn es nur Nachbarn sind.

Ohnehin gab es vor Tagen schon gute Nachrichten – zumindest für die Allgemeinheit. Laut aktueller Kriminalstatistik ist die Zahl der Diebstähle 2019 im Vergleich zum Vorjahr um fast 6 Prozent auf rund 1,8 Millionen Taten gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit 1987. Vor allem aber fiel die Zahl der Wohnungseinbrüche um 10 Prozent auf 87 145 (Vorjahr: 97 504 Fälle). Vor fünf Jahren erreichten diese Delikte hierzulande noch die Rekordmarke von 167 136.

Weniger Wohnungseinbrüche

Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen, die Schließung der Balkan-Route sowie eine verbesserte Sicherheitstechnik sollen geholfen haben. Die Aufklärungsquote ist dennoch gering. Im Zuge der Corona-Krise rechnen Kriminalexperten nun damit, dass es durch all die Daheimgebliebenen in diesem Jahr noch weniger Wohnungseinbrüche geben dürfte. Zunehmen dürften dagegen die Einbrüche in Geschäftsräume oder Schulen. Einige Fälle hat es nun auch schon gegeben. Denn in diesen Tagen sind viele Geschäfte und Betriebe menschenleer.

Wer also die nun gewonnene Zeit dazu nutzen möchte, auf seine wertvollen Dinge selbst aufzupassen, hätte nun grundsätzlich die Gelegenheit dazu, auch wenn Fachleute ohne geeigneten Tresor oder ausgeklügelte Sicherheitsmaßnahmen grundsätzlich davon abraten. Wer hierfür sein Schließfach plündern möchte oder dennoch gerade dort Goldbarren, Münzen oder Bares unterbringen möchte, könnte sich derzeit einem kleinen Problem gegenübersehen. Denn auch immer mehr Kreditinstitute haben Filialen geschlossen, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Zugänglich blieben dann lediglich Selbstbedienungsbereiche und damit die Geldautomaten, heißt es. Doch wie sieht es mit den Tausenden von Schließfächern der verschiedenen Geldhäuser aus?

Weniger Schließfächer

Die Deutsche Bank zum Beispiel hat seit dem 24. März wegen „der sich verschärfenden Krise“ die Zahl der in Betrieb befindlichen Filialen bis auf weiteres von mehr als 500 auf etwa 290 reduziert. Die Dienstleistungen würden unter anderem von der nächstgelegenen geöffneten Filiale übernommen, heißt es. Die Schließfächer – auch die der geschlossenen Filialen – seien nach kurzer vorheriger telefonischer Anmeldung für die Kunden weiterhin zugänglich, versichert eine Sprecherin der Deutschen Bank.

Die Frankfurter Sparkasse wiederum hat 26 der 73 Filialen geschlossen. An den geöffneten Standorten sei der Zugang zum Schließfach sowieso ohne weiteres möglich, sagt eine Sprecherin des Instituts. Befinde sich das Schließfach in einer geschlossenen Filiale, müsse der Kunde nur telefonisch einen Termin vereinbaren, wie auf Aushängen vor Ort vermerkt. Die meisten der geschlossenen Filialen seien weiterhin mit Personal besetzt. Andernfalls sei auch die Nachbarfiliale nicht weit entfernt, und ein Beschäftigter von dort könne den Zugang gewähren, heißt es. In der Regel richteten die Filialen gewisse Zeitfenster ein. Und natürlich lasse man immer nur so viele Kunden in den Tresorraum wie zugelassen.

Wenn Kunden aus dringenden Gründen Zugang zu ihrem Bankschließfach benötigten, könne dies mit Terminvereinbarung ermöglicht werden, sagt eine Sprecherin der Commerzbank. Über alle Regionen hinweg seien noch rund 200 größere Standorte von den etwa 1000 Filialen zu den üblichen Zeiten geöffnet. Das Interesse von Kunden, an ihr Schließfach zu kommen, liege dabei im normalen Bereich. Die Nachfrage bewege sich mehr oder weniger auf dem üblichen Niveau, heißt es auch von der Frankfurter Sparkasse. Die Deutsche Bank äußert sich dazu nicht.

Ganz unabhängig davon, ob Menschen ihre Schätze derzeit lieber in den eigenen vier Wänden ganz nah bei sich wissen wollen oder aber in ihrer Bank: Gerade jetzt hat vielleicht der eine oder andere Zeit, all die schönen Münzen, Edelsteine oder Briefmarken einmal ausgiebig zu genießen und sie nicht nur wegzuschließen. Auch das Tragen des geerbten, wertvollen Familienschmucks könnte eine gute Idee sein, selbst an einen ganz normalen Tag. Denn in die Dunkelheit eines Tresors oder Schließfachs verschwinden diese Schätze ohnehin früher oder später wieder.