Nachhaltige Anlage : Wie Impact-Investments für Privatanleger funktionieren

Derzeit wird die Branche von nachhaltigen Produkten geflutet: von Green Bonds, Social ETF bis hin zu Wasserfonds. Dabei werden beim Großteil der als nachhaltig bezeichneten Anlagen vor allem Ausschlusskriterien angewandt. Damit werden zum Beispiel kontroverse Branchen und Unternehmen wie Förderer fossiler Energien strikt aus den Portfolios verbannt. „Impact“-Investitionen gehen dagegen noch einen Schritt weiter. Als solche werden Anlagen bezeichnet, die neben einer finanziellen auch eine soziale oder ökologische Rendite erzielen. Das heißt, dass das Investment einen positiven Beitrag zum Klima oder zur Gesellschaft leisten soll. Sie werden daher oft auch als dunkelgrüne Anlagen bezeichnet und gelten als besonders nachhaltig

Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Doch bisher blieb der Impact-Markt Privatanlegern eher verschlossen. Die Kosten für diese auch als wirkungsorientiert bezeichneten Anlagen liegen in der Regel höher als für konventionelle Fonds oder Indexfonds wie ETF (Exchange Traded Funds). Und auch das Mindestanlagevolumen ist für Privatanleger oft zu hoch. Seit Mitte des Jahres gibt es in Deutschland eine neue Impact-Plattform, die mit beidem brechen will. Das von Tillmann Lang, Erik Gloerfeld, Christoph Birkholz und Miro Zuzak 2017 gegründete Start-up Inyova ist eine digitale Vermögensverwaltung, die sich dem Impact Investing verschrieben hat. Inyova ist die Abkürzung für: „Invest in your values“ – also investiere in deine Werte. Auf der Plattform sollen Privatanleger die Möglichkeit bekommen, Impact-Investitionen zu geringeren Kosten zu tätigen.

Weniger Kohle, mehr pflanzliche Lebensmittel

Der Markt für Impact-Investitionen explodiert – wenn auch auf niedrigem Niveau. Laut dem Global Impact Investing Network (GIIN) betrug das auf der Welt verwaltete Vermögen in wirkungsorientierten Anlagen 2019 rund 715 Milliarden Dollar. Allein in Deutschland betrug das Wachstum im vergangenen Jahr laut dem Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 100 Prozent im Vergleich zu 2019.

Im ersten Schritt erstellen Nutzer auf der Inyova-Plattform einen sogenannten Strategieplan. Dort werden schlicht Präferenzen abgefragt, welche sozialen und ökologischen Themenbereiche Anlegern besonders wichtig sind: etwa weniger Kohle, pflanzliche Lebensmittel oder Geschlechtergleichstellung. Gleichzeitig können sie auch bestimmte Branchen ganz aus dem Portfolio ausschließen, etwa die Produktion von Waffen.

Im nächsten Schritt wird ein Risikoprofil anhand von wenigen Fragen erstellt. Ein Algorithmus stellt dann ein Portfolio zusammen, das aus 37 bis 40 Unternehmen besteht. Die Liste kann aber individuell angepasst werden, Werte können also je nach Belieben hinzugefügt oder entfernt werden. Der Algorithmus passt dann automatisch die Gewichtung des gesamten Portfolios neu an, damit das Risikoprofil auch weiterhin stimmt.

Mehr zum Thema 1/

Die Mindestanlagesumme beträgt bei der Eröffnung des Kontos 100 Euro, danach sind aber auch monatliche Sparraten von 100 Euro an möglich. Drei Viertel der Kunden würden davon Gebrauch machen, sagt der Inyova-Chef Tillmann Lang dazu. Bei anderen Anbietern liegt der Mindestanlagebetrag oft weit darüber, bei Triodos etwa bei 10.000 Euro.