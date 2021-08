Ein Schlafplatz fürs Geld : Wie Bankkunden den Strafzinsen entkommen können

Auf die Europäische Zentralbank (EZB) ist schon lange kein Verlass mehr. Gerade hat sie wieder Sparer und Kontobesitzer verschreckt, also eigentlich jeden. Denn sie hat in Aussicht gestellt, dass die Phase von Null- und Negativzinsen noch viel länger dauern wird als befürchtet. Ein Ende ist gar nicht mehr absehbar.

Klar, die Pandemie und ihre Folgen für die Wirtschaft und vor allem die Staatshaushalte machen es ihr nicht leicht. Aber frustrierend bleiben die Aussichten dennoch. Schließlich geht das ja schon ein paar Jahre so. Und es trifft eben nicht nur die Sparer, die jahrzehntelang sichere Anleihen mit ordentlichen Zinsen kaufen konnten. Es trifft nun zunehmend auch jeden Kontobesitzer. Denn die Strafzinsen, die die Banken der EZB für die dort verwahrten Gelder der Kunden zahlen müssen, geben sie immer häufiger an die Kunden weiter. Das Finanzportal Biallo hat mittlerweile schon rund 470 Banken und Sparkassen von 1300 untersuchten Instituten gezählt, die solche Strafzinsen erheben, also etwa ein Drittel. Es werden ständig mehr, allein seit Jahresanfang kamen 220 hinzu. Anfangs wurden die Zinsen erst ab 100.000 Euro fällig, jetzt verlangt sie schon ein Drittel der Banken ab 25 000 Euro und weniger. Im Durchschnitt werden dann 0,5 Prozent im Jahr verlangt, also 250 Euro für 50.000 Euro. 19 Banken verlangten nach den Daten von Biallo sogar mehr, als sie selbst bei der EZB zahlen müssen.