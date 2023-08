Überall auf der Welt schwärmen Kinder für Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter, Michel aus Lönneberga und Karlsson vom Dach. Astrid Lindgrens Werke sind Klassiker der Literatur, und ihre Figuren sind Marken geworden, mit denen sich noch heute viel Geld verdienen lässt. Lindgrens Werke wurden in gut 100 Sprachen übersetzt und sind in einer Gesamtauflage von mehr als 165 Millionen Exemplaren erschienen. Was mag die Erfolgsautorin über ihren wertvollen Nachlass verfügt haben? War sie so großzügig wie Pippi mit der Truhe voller Goldstücke oder so kleinlich wie Michels Vater, der einem verschluckten Geldstück nachtrauerte?

Astrid Lindgren stirbt am 28. Januar 2002 mit 94 Jahren an den Folgen einer Virusinfektion in ihrer Wohnung Dalagatan 46 im Vasaviertel in Stockholm, in der sie über 60 Jahre gelebt hat. Vier Jahre zuvor, am 16. Dezember 1997, verfasst sie ihr Testament. Da ihr Ehemann Sture Lindgren († 1952) und ihr Sohn Lasse († 1986) bereits verstorben sind, wählt sie die naheliegendste Lösung: Ihren Nachlass erhält im Wesentlichen der Stamm ihres einzigen lebenden Kindes, der Tochter Karin Nyman, Schriftstellerin wie Astrid Lindgren und Mutter von vier Kindern. Doch Astrid Lindgren bedenkt auch zahlreiche Bekannte. So erhalten die Sekretärin und die Haushälterin der Schriftstellerin jeweils 50.000 Kronen und ihre vier Nichten und Neffen jeweils rund 100.000 Kronen (in Euro etwa ein Zehntel), andere erhalten Schmuck und Erinnerungsstücke.