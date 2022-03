Nachhaltige Geldanlage : Wie Anleger die passenden grünen ETF finden

Ethische und soziale ETF boomen – an Angeboten fehlt es nicht. Doch worauf kommt es eigentlich bei der grünen Geldanlage an? Hier sind einige Tipps.

Das Angebot an nachhaltigen Geldanlagen wächst. Was ist dabei wichtig zu beachten? Bild: F1online

Die soziale und ökologische Geldanlage wird bei Privatanlegern immer beliebter, gerade die passive Geldanlage. Allein im vergangenen Jahr floss mit 87 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel Geld in nachhaltige börsennotierte Indexfonds, kurz ETF (Exchange Traded Funds), wie im Jahr zuvor. Neben der Rendite stehen dabei auch die Faktoren Umwelt, Soziales und die Grundsätze guter Unternehmensführung im Vordergrund, die in der Finanzbranche mit den Buchstaben ESG abgekürzt werden. Mittlerweile gibt es eine breite Palette an „grünen“ ETF auf dem Markt. Wie also den passenden finden?

1. Was ist mir wichtig?

