Sparbuch, Festgeld oder ETF? : Spartipps für Ängstliche

Aktualisiert am

Nicht jeder hat Lust, sein Geld in Aktien zu investieren. Muss man dann damit leben, dass Negativzinsen und Inflation das Ersparte auffressen? Nein – aber leicht wird es nicht.

Anlagefachleute erzählen im Moment überall dasselbe. In Aktien solle man investieren, möglichst breit gestreut über Branchen und Regionen und mit einem nicht zu kurzen Anlagehorizont. Das sei die Lösung in der Niedrigzinsphase. Nur: Was machen eigentlich Menschen, die Aktien lieber meiden?

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

„Man sollte Leute verstehen, die vielleicht mit der Telekom-Aktie viel Geld verloren haben – oder jemanden kennen, der in der New-Economy-Blase viel Geld verloren hat“, meint Max Herbst von der FMH-Finanzberatung in Frankfurt. „Diese Leute sagen dann auch sehr schnell: Lass mich mit Aktien in Ruhe.“