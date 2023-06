Zum dritten Mal überhaupt ist die Gewinnsumme in der Lotterie Eurojackpot maximal hoch. In der Vergangenheit wurde er dann schnell geknackt, einmal in Dänemark und zuletzt in Berlin.

Manch einer mag enttäuscht sein, dass der Lotto-Jackpot von 13 Millionen Euro am Samstag geknackt wurde und im Spiel 6 aus 49 die neue Runde am Mittwoch nun mit einer Gewinnsumme von „nur“ einer Million Euro startet – so unwahrscheinlich ein Volltreffer in derartigen Glückspielen auch ist. Doch Hoffnungen auf den ganz großen Gewinn dürften sich derzeit trotzdem einige Spieler machen. In der Lotterie Eurojackpot geht es an diesem Dienstag in der ersten Gewinnklasse sogar um 120 Millionen Euro und damit den hier höchstmöglichen Gewinn.

Das ist so, weil in 13 aufeinanderfolgenden Ziehungen kein einziger Tipper fünf aus 50 Zahlen plus zwei aus zwölf Eurozahlen richtig gewählt hatte. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für einen Haupttreffer beträgt in beiden Lotterien allerdings auch nur rund eins zu 140 Millionen – für jeweils sieben richtig zu tippende Zahlen.