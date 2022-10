Hohe Inflation : Runter mit den Ausgaben – so geht’s

FAZ Plus Artikel: Kronberg und die Energiekrise : „Die Leute können nicht die Waschmaschine stilllegen“

Der Bürgermeister von Kronberg sagt, was ihm in der Energiekrise Sorgen macht und was nicht. Er spricht über Gärtner und Gartenbesitzer in der Taunus-Stadt. Und über Glasfaserskeptiker.