Bonusprogramm : Welche Vorteile hat Payback für Händler und Kunden?

Belohnung für den Einkauf: Payback hat in den letzten 20 Jahren Punkte im Wert von 3,5 Milliarden Euro verteilt. Das Sammeln an der Kasse hat viele Vorteile – für Kunden und Händler.

Wer einen Brief von Payback in seinem Briefkasten findet, sollte ihn unbedingt öffnen. Es könnte sein, dass es nicht der übliche Inhalt mit Informationen zu neuen Sammelmöglichkeiten für Payback-Punkte ist, sondern der Hauptgewinn. Denn gerade ist die Payback-Jackpot-Fieber-Aktion zu Ende gegangen. Sie war der erste Höhepunkt zum zwanzigsten Geburtstag des Treuepunkteprogramms. Insgesamt warten etwa 700.000 Euro auf die 20 Gewinner, die das Münchener Unternehmen vor wenigen Tagen gezogen hat.

Georg Giersberg Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Der Betriebswirt“. F.A.Z.

Die Ziehung steht in einer Reihe von Aktionen, die im Laufe des Jahres dazu beitragen sollen, Payback noch bekannter zu machen. Noch ist Payback vor allem ein Sammelsystem von Punkten, das zu 80 Prozent mit einer Karte an einer stationären Kasse erfolgt. „Haben Sie eine Payback-Karte?“ ist die wahrscheinlich häufigste Frage einer Kassiererin an ihre Kunden – jedenfalls bei all jenen Händlern, die sich dem System angeschlossen haben. Mittlerweile machen mehr als 680 Partner bei dem Sammelsystem mit. 31 Millionen Menschen nehmen an dem Bonussystem teil.