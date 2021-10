Wein, Kunst und teure Autos : Luxus als Anlageklasse?

Aktualisiert am

Abgeschaffte Zinsen und Inflation machen die Anleger nervös. Wo soll man noch reinvestieren? Wo lässt sich denn überhaupt noch auf Rendite hoffen? Der Luxusmarkt verspricht viel Glamour, aber ist er auch eine echte Alternative zu Aktien und Co?

Auf der Suche nach Rendite. Alles, was mehr als einbringt als die Strafzinsen bei der Bank gilt heute schon als attraktives Investment. Doch wenn mit Anleihen nichts zu holen ist, Aktien als überbewertet gelten und Immobilien kaum noch zu bezahlen sind, was bleibt dann eigentlich noch? Vielleicht ein teurer Oldtimer oder ein 100 Jahre alter Rotwein? Und was ist mit Kunst. Darüber sprechen wir heute mit unserem F.A.Z.-Kollegen Franz Nestler.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt". Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt.

