Die Vermögensfrage : Was (nicht nur) junge Leute an Finanzwissen brauchen

Wenn der 15 Jahre alte Marlon seinen Vater fragt, wie viel er „auf der Arbeit“ verdiene, dann antwortet der lapidar „genug“. Wenn Marlon seine Lehrerin fragt, wofür Unternehmen da sind, reagiert diese zunächst wenig auskunftsfreudig und beklagt dann langatmig den Raubbau „der Wirtschaft“ an der Umwelt. Zugegeben, die beiden kleinen Dialoge sind erfunden, aber Fachleute halten sie für nicht untypisch. Schließlich lautet das Fazit vieler Studien und Umfragen: Weder in den meisten Elternhäusern noch in den Schulen wird viel Finanzwissen vermittelt. Das Sprichwort „Über Geld spricht man nicht, das hat man“ scheint Teil der DNA der Deutschen zu sein.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Anstatt diese „Geld-ist-tabu-Mentalität“ zu beklagen, sollen im Folgenden beispielhaft drei Unternehmungen vorgestellt werden, die darauf zielen, das Finanzwissen von jungen Leuten zu verbessern. Die erste wendet sich an Abschlussschulklassen, die zweite an junge Leute im Studentenalter und die dritte an Jugendliche von 15 Jahren an. Natürlich werden diese Projekte den jungen Leuten nicht aus Nächstenliebe angeboten. Die Vortragenden wollen für ihren Unterricht in aller Regel als Gegenleistung eine Entlohnung. Wenn sie den jungen Leuten die Seminare doch kostenlos anbieten, dann liegt das nicht selten daran, dass die Eltern gute Kunden des Veranstalters sind. Hier aber soll es im Folgenden weniger um die Interessen der Veranstalter, sondern vorrangig um die Inhalte von Finanzgrundwissen gehen: Was halten Finanzfachleute für wichtig, um junge Leute „auf das Leben“ vorzubereiten? Ihre Ideen und am Ende des Artikels ein paar lockere Spielvorschläge sollen Eltern und Lehrern als Anregung dafür dienen, was sie auch selbst vermitteln könnten.