Mit Banken richtig verhandeln : Das Zauberwort heißt Marktzinsmethode

Barwert, Effektivzins, Endwert und Wertentwicklung sind Werkzeuge, um Geldgeschäfte unter die Lupe zu nehmen. Trotzdem haben viele Privatleute mit diesen Kennzahlen große Schwierigkeiten. Das liegt nicht an der fehlenden Transparenz der Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Vielmehr haben die Anleger zu wenig Kenntnis, welche Zahl zu welcher Vermögensfrage passt. In der Finanzanalytik gibt es keine verbindlichen Vorschriften, wie die einzelnen Aufgaben zu lösen sind. Trotzdem haben sich bestimmte Methoden etabliert, wie in dem heutigen Beispiel deutlich wird, und das Zauberwort heißt Marktzinsmethode. Damit bringen Sie (fast) jede Bank zur Weißglut, so dass ich Ihnen rate, sich die Geschichte in Ruhe zu Gemüte zu führen.

Vor drei Jahren ereignete sich im Westerwald ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Arzt stieß mit seinem Auto auf einer kurvenreichen Landstraße mit einem Lastwagen zusammen, weil dessen Fahrer zu schnell unterwegs war, ins Schleudern gekommen und auf die gegnerische Fahrbahn geraten ist. Wie durch ein Wunder kam bei dem Zusammenstoß niemand ums Leben, doch die Gesundheit des Arztes ist seit diesem Unfall stark beeinträchtigt. Der Mann leidet unter stechenden Kopfschmerzen, so dass er seinen Beruf nicht mehr voll ausüben kann.