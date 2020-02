Schwarze Börsenwoche : Was Corona für das eigene Depot bedeutet

Wahrscheinlich ist das Verhalten einer Frankfurter Aktienbesitzerin in dieser Woche typisch. Die zunehmenden Nachrichten über Corona in Deutschland hatten sie etwas besorgt um ihr Depot gemacht, für nächste Woche hatte sie sich einen Anruf bei ihrem Vermögensverwalter vorgenommen. Froh war sie dann, dass er ihr mit seinem Anruf zuvorgekommen ist. So erzählt es Oliver Herzog, Bereichsleiter für Wertpapierfachzentren der Frankfurter Volksbank, der auch weiterhin eigene Kunden betreut. Aus Gesprächen in dieser Woche hat er die Erkenntnis gezogen, dass sich viele Kunden Gedanken machen, aber nicht extrem besorgt seien.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Dabei scheint durch das Virus nun auch Untergangsstimmung gerechtfertigt zu sein. Die Commerzbank warb am Mittwoch passend zum 150. Jubiläum mit einem Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für Absicherungsinstrumente. Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank, zeigte sich zwar überzeugt, dass Unternehmen ab dem zweiten Quartal wieder höhere Gewinne erzielen dürften, klärte aber auch darüber auf, dass pessimistische Kunden mit einer Stop-Loss-Order Kursverluste eindämmen können. Außerdem ließen sich mit Short-ETF als Beimischung eines Portfolios Verluste begrenzen, weil diese Finanzinstrumente mit Derivaten und Futures so konstruiert sind, dass sie aus Kursverlusten Gewinne machen. Überdies nannte er offene Immobilienfonds und ein Investment in Gold als defensive Instrumente, um Wertverluste zu vermeiden.