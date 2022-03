Tipps von vier Experten : Was Anleger über ETF wissen sollten

Was steckt drin in der Geldanlage? Bild: Corbis

Wer sich für Geldanlagen interessiert, kommt an ETF nicht vorbei. Denn die börsengehandelten Indexfonds werden immer beliebter: Die globalen Zuflüsse summierten sich allein im Januar auf 68,2 Milliarden Euro – mit 26,9 Milliarden Euro kam es zu einem Rekordzufluss in europäische ETF, wie die Vermögensverwaltung Amundi berichtet. Manch einer gerät ins Schwärmen, wenn es um die Vorteile geht: Die Streuung sei groß, und die Mindestanlagen seien niedrig – angesichts der hohen Kosteneffizienz, Liquidität und Transparenz könnten die meisten aktiven Fonds nicht mithalten. Andere kritisieren: ETF würden den Herdentrieb verstärken und damit auch die Volatilität der Finanzmärkte. Was ist also dran an den Vor- und Nachteilen?

Niedrige Kosten und Risiken?

Während die Verwaltungsgebühren für aktiv gemanagte Aktienfonds bei etwa 1,5 bis 2 Prozent des Fondsvermögens liegen, werden für ETF oft nur zwischen 0 und 0,8 Prozent fällig. Ein weiterer Vorteil von passiven ETF: Die Anleger müssen oft nur mit den Transaktionskosten an der Börse rechnen – und diese sind oft geringer, weil ETF nur passiv Indizes wie etwa den Dax abbilden und somit seltener Wertpapiere ge- und verkauft werden. Deshalb kommt es im Gegensatz zu aktiv gemanagten Fonds deutlich seltener zu Ausgabeaufschlägen.