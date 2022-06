Ungeduld und Gutgläubigkeit : Was Anleger bei Private Equity oft falsch machen

Auch das Investieren in Private Equity will gelernt sein, sagen Fachleute. Wie bei Aktien gilt es zu diversifizieren – eins der größten Risiken aber ist Ungeduld.

Private Equity, al­so das Investieren in großem Umfang in nichtbörsennotierte Unternehmen, zu­meist über Fonds, erfreut sich derzeit großer Beliebtheit (siehe etwa F.A.Z. vom 8. Juni). Zum einen locken höhere Ren­diten. Nach Daten des Branchendienstes Pitchbook brachte die Anlageklasse in den vergangenen zehn Jahren einen jährlichen Ertrag von 17 Prozent. Schier un­glaublich waren die Erträge im vergangenen Jahr, als sie rund 50 Prozent im Durchschnitt erreichten, auch wenn dies nach Dafürhalten von Analysten wohl ein vorübergehendes Phänomen sein wird. Was Wunder also, wenn sich Anleger jetzt darauf stürzen, die bislang in diesem Be­reich nicht unterwegs waren.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Für die Fondsanbieter und Anlegerplattformen ist das einerseits sehr schön. Andererseits macht es einigen auf Dauer etwas Kummer. „Auch beim Investieren in Private Equity gibt es wie an der Börse Grundregeln, die derzeit von vielen An­legern außer Acht gelassen werden“, sagt Alexander Binz, Partner der Plattform Circle Eleven. Was Binz und sein Kompagnon Kevin Gruber an Ratschlägen ge­ben, erinnert dabei ein wenig an jene Tipps, die Anfängern in der Aktienanlage gegeben werden. Etwa, dass man nicht alles auf eine Karte, sprich einen Fonds, setzen sollte. Wer sich mit der Anlageklasse auskennt, bei der die Erträge der Fonds eine immense Streubreite aufweisen, mag nicht überrascht sein.