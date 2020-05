Ein Verlustgeschäft : Ihre Rente ist sicher – aber klein

Aktualisiert am

Die gesetzliche Rentenversicherung ist ein Verlustgeschäft. Zumindest dann, wenn die Höchstbeiträge in deutsche Aktien angelegt worden wären. Eine Analyse für starke Nerven.

Ich habe Norbert Blüm, den langjährigen Arbeits- und Sozialminister, in besonderem Maße geschätzt! Er war eine ehrliche Haut, wenn ich das so sagen darf, und ich habe bewundert, wie er sich nach oben gearbeitet und nie die Sorgen und Nöte der kleinen Leute aus dem Auge verloren hat. Geradezu legendär ist sein Auftritt vor 34 Jahren, als der Hesse mit launigen Worten verkündete: Die Rente is’ sischä! Die Aussage ist korrekt, wie ich Ihnen gleich vorrechnen werde, doch die Analyse ist nichts für schwache Nerven.

Mir ist von einem „leidenden“ Manager die Frage gestellt worden, wie viel Geld eine Frau oder ein Mann auf dem Konto hätte, wenn die Höchstbeiträge, die in den vergangenen 45 Jahren in die Rentenkasse geflossen sind, in deutschen Aktien angelegt worden wären. Hier ist die Antwort.