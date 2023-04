Aktualisiert am

Die Wärmepumpe ist für viele eine Allzweckwaffe: Wenn sie mit erneuerbaren Energien betrieben wird, stellt sie eine klimafreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen dar. Und auch die Energieeffizienz kann im Vergleich zu den fossilen Alternativen deutlich höher ausfallen. Kritiker halten dagegen: Die Anschaffungskosten sind relativ hoch, die Energieeffizienz ist im Altbau gering und der Strommix in Deutschland noch lange nicht zu 100 Prozent grün. Was gilt es also zu beachten, und lohnt es sich, zusätzlich eine Photovoltaikanlage anzuschaffen?

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge

Laut dem Statistischen Bundesamt kam die Wärmepumpe 2021 in mehr als der Hälfte aller Neubauten als wichtigste Energiequelle zum Einsatz – Tendenz steigend. Nach einem Gesetzentwurf der Bundesregierung von dieser Woche soll ab 2024 „möglichst“ jede neue Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Und das gelingt oft nur mit einer Wärmepumpe.