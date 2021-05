Kräftiges Wachstum erwartet : So profitieren Anleger vom Fahrradboom

Fahrräder sind in Holland längst ein Massenphänomen: Sammelstelle in Amsterdam Bild: AFP

Wer dieser Tage in ein Fahrradgeschäft geht, findet viele leere Regale und Stellplätze: ausverkauft. Lieferzeiten von drei, vier oder sechs Monaten. Die Entwicklung hat viele Gründe – unterbrochene Lieferketten, Corona-Heimatvergnügen Fahrrad, aber auch den generellen Trend zu mehr Fahrradnutzung im Alltag. Wer als Anleger davon profitieren will, schaut bisher in Deutschland in die Röhre.

Die Mitteldeutsche Fahrradfabrik MIFA ist nach einer Insolvenz von der Börse verschwunden. Sonst gibt es keine deutsche Fahrradaktie. Aber auch generell macht sich die Branche an der Börse rar. Accell ist ein niederländischer Anbieter, der börsennotiert ist und dessen Aktienkurs sich seit Jahresbeginn um 70 Prozent erhöht hat. An deutschen Börsen handelbar ist sonst noch der japanische Zulieferer Shimano. Der Aktienkurs ist in den vergangenen Jahren tendenziell gestiegen, aber nicht sprunghaft, und dieses Jahr entwickelt er sich durchwachsen.

Bald könnte aber Nachschub für die Börse aus Deutschland kommen. Zumindest erwägt der Dresdner Onlinehändler Bike24 einen Börsengang. Kennen Sie nicht? Das ist kein Wunder, denn der Onlineanbieter für Fahrräder und Fahrradzubehör steckt bisher weniger als ein Prozent seines Umsatzes in Marketing. Bekannt ist Bike24 jedoch bei vielen Rennradfahrern und fahrradbegeisterten Selbstbastlern. Andrés Martin-Birner hat das Unternehmen 2002 mit zwei Freunden in einem 15 Quadratmeter Zimmer in Dresden gegründet.

Martin-Birner ist leidenschaftlicher Rennradfahrer und hat dies in seiner Heimatstadt Chemnitz sechs Jahre auf Leistungssportebene betrieben. Gelernt hat er nach dem Abitur aber dennoch zuerst Bankkaufmann, hat dann angefangen, BWL und Jura zu studieren, wurde aber in der Dotcom-Euphorie von einer Unternehmensgründung im Autozulieferbereich abgelenkt, die, unterstützt von Investoren wie der Berliner Venture-Capital-Gesellschaft bmp, der Commerzbank und Holtzbrinck, durchaus erfolgreich war.

Fast wie in der DDR

Doch Martin-Birner gab seiner Leidenschaft nach, nahm die Abfindung und gründete Bike24. „Wir haben gemerkt, dass es viele Marken und Produkte online schlicht nicht gab“, sagt Martin-Birner. „Da fühlte ich mich fast wie in meiner Kindheit in der DDR, als wir ohne Gangschaltung fahren mussten, obwohl es diese schönen italienischen Gangschaltungen im Rose-Katalog zu sehen gab.“

Bike24 ist früh profitabel, wächst und gedeiht. Zuerst mit Rennrädern und Zubehör. Das weckte das Interesse von Triathleten. Später gab es Angebote auch für Mountainbiker, aber auch für Mehrtagestouren-Radler. „Das ist die eigentliche Basis für den Erfolg, weil die auch angrenzende Bereiche haben wollten bis hin zu Schlafsäcken und Kochgeschirr“, sagt Martin-Birner. Vergangenes Jahr machte das Unternehmen knapp 200 Millionen Euro Umsatz, einen operativen Gewinn von 26,7 Millionen Euro und beschäftigte gut 400 Mitarbeiter vor allem in Dresden. Bike24 merkt den Ansturm der Kunden in Corona-Zeiten, wird der Nachfrage aber bisher Herr.

„Wir haben zeitig geordert und einen höheren Lagerbestand als vor einem Jahr“, sagt Martin-Birner. Mehr als 77.000 Produkte von mehr als 800 Marken sind im Sortiment, davon mehr als 90 Prozent im Lager vorrätig. Nur 10 Prozent des Umsatzes macht Bike24 mit kompletten Fahrrädern, die kaufen die Leute doch meist lieber noch im Laden. Das große Geschäft wird mit Ersatzteilen und Zubehör gemacht, was Martin-Birner jedoch gut findet. „Ein Fahrrad kauft der Kunde einmal, und dann geht der Kontakt meist verloren, mit Zubehör ist der Kundenkontakt sehr viel reger.“

Pedale für 750 Euro

Von der Konkurrenz wie Amazon oder eBay hebt sich Bike24 auch durch die Spezialisierung im Sortiment ab. Martin-Birner hält im Videotelefonat einen Trinkflaschenhalter in die Kamera: 4 Euro, aus Taiwan. Gibt es bei Bike24. Danach kommt noch ein Trinkflaschenhalter: 110 Euro, made in Germany. Aus Carbon. Den gibt es woanders nicht im Sortiment. Zweites Beispiel: Standardpedale versus das Spezialmodell von Bike24 für 750 Euro. Nur die Pedale, nicht das ganze Fahrrad. Mehr als 100 davon verkauft Bike24 im Jahr.

2014 und noch einmal 2019 ist der Finanzinvestor Riverside in das Unternehmen eingestiegen. Mit Timm Armbrust ergänzte ab 2016 ein kaufmännischer Geschäftsführer fortan das Team. „Wir konnten dann gemeinsam wichtige Meilensteine abarbeiten“, sagt Martin-Birner. Mit dem Geld konnte das Lager in Dresden voll automatisiert und ein Versandversprechen gegeben werden. Vergangenes Jahr im Juli wurde die Internetseite auf Spanisch übersetzt und ein spanischer Kundendienst angeboten. „Wir haben daraufhin in den spanischsprachigen Ländern 90 bis 150 Prozent mehr Umsatz gemacht“, sagt Martin-Birner.

Die Expansion soll weitergehen. Verschiedene Optionen werden geprüft, auch ein Börsengang ist möglich. Mit dem Geld könnte ein Lager in Spanien entstehen. Auch die Übersetzung der Seite auf Französisch und Italienisch ist in Planung. Der neue Geschäftsführer für Onlinemarketing kommt von mobile.de. 2020 ist das Unternehmen um 50 Prozent gewachsen, im ersten Quartal 2021 hat das Wachstum noch einmal zugelegt. Die Zahlungsbereitschaft der Menschen für Fahrräder steigt. Der Trend zu E-Bikes und damit deutlich hochpreisigeren Rädern ist voll intakt, der Ausbau der Fahrradinfrastruktur auch in Deutschland festes politisches Ziel.

Vor allem in Städten werden immer mehr Alltagstouren mit dem Rad zurückgelegt. Neue Radschnellwege, die Umwidmung von Straßenspuren in Radwege und mehr Parkmöglichkeiten für Fahrräder sind in immer mehr Städten auf der Tagesordnung. Das weckt auch das Interesse der Anleger. Eine Garantie für Kursgewinne ist eine Fahrradaktie sicher nicht. Aber wenn sich das Unternehmen und die Gesellschafter tatsächlich für den Börsengang entscheiden, wäre das bei all den Autotiteln eine Bereicherung für den Kurszettel.