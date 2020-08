Anlagemöglichkeiten : Wie man im Alter von Ersparnissen leben kann

Aktualisiert am

In Immobilien investieren? Bild: dpa

Heute möchte ich Ihnen von einem 70 Jahre alten Anleger berichten, dessen Rente so bescheiden ist, dass sich der „arme“ Mann entschlossen hat, sein Kapital anzugreifen und sowohl das Festgeld als auch die Anleihen und Aktien auf den Kopf zu hauen. Er möchte 500.000 Euro so anlegen, dass jedes Jahr so viel Geld wie möglich herausspringt.

Das scheint auf den ersten Blick kein Problem zu sein, doch haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was es heißt, so viel Geld wie möglich einzunehmen? Bedeutet der Wunsch, dass jeden Monat hohe Beträge in die Kasse kommen, oder führt der Wunsch zu dem Verlangen nach hohen Renditen? Bitte schütteln Sie nicht den Kopf über diese Differenzierung, weil zwischen Ertrag und Rendite Welten liegen, wie Sie gleich sehen werden.