Vermögensverwaltung im Alter : Was ist schon eine Million?

Wer in den Ruhestand geht, will die Finanzplanung abgeschlossen haben. Die Praxis sieht anders aus. Ruhe in der Rente erfordert aktive die Auseinandersetzung mit der Anlagestrategie.

Geld im Alter kann ein Segen sein. Oft ist es aber eine Last, vor allem dann, wenn auf den Konten hohe Guthaben liegen, die zur Finanzierung des Ruhestandes herhalten müssen. Die Probleme beginnen bei dem Druck, das Geld ertragreich anzulegen, und die Schwierigkeiten enden bei der Frage, in welche Produkte das Kapital investiert werden soll. Hier stehen Frauen und Männer vor ähnlichen Problemen, doch ihr Verhalten ist unterschiedlich. Männer nehmen sich für die Anlage wenig Zeit und neigen zu risikoreichen Investitionen. Frauen brauchen viel Zeit, bis sie sich entscheiden, doch ihre Anlagen sind in der Regel sicherer, wie in folgendem Beispiel deutlich wird.

Eine ledige Anlegerin, 66 Jahre jung, hat 950.000 Euro auf dem Konto und keine Rente in der Tasche, weil sie nie in ein Versorgungswerk eingezahlt hat. Das scheint bei diesem Vermögen kein Problem zu sein, doch bei genauem Hinsehen zeigt sich, dass eine Million nicht viel Geld ist, wenn die Menschen gesund sind. Die Anlegerin baut darauf, mindestens 90 Jahre alt zu werden. Sie ist auf Sicherheit bedacht und will ihr Geld nicht aufs Spiel setzen. Außerdem rechnet sie mit einer Inflation von 1 bis 2 Prozent pro Jahr. Das sind „unerfreuliche“ Rahmenbedingungen, weil mit sicheren Anlagen nicht mehr Geld zu verdienen ist. Folglich brauchen die 950.000 Euro nur durch die Restlaufzeit der Anlegerin geteilt werden, um die Höhe der Rente abzuschätzen. Bei 24 Jahren kommen 3299 Euro pro Monat heraus, und dieser Betrag löst bei der Dame keine Freude aus.