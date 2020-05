Deutschlandrente vs. Riester : Das neue Spiel der Altersvorsorge

Norbert Blüm war ein erklärter Gegner der geförderten privaten Altersvorsorge. Das Werk seines Nachfolgers Walter Riester (SPD) als Bundessozialminister fand der kürzlich verstorbene CDU-Politiker fragwürdig. Durch die Riester-Rente werden der gesetzlichen Rentenversicherung 4 Prozent Beiträge entzogen, die in die Altersvorsorge fließen sollen. Damit aber würden Finanzvertriebe subventioniert. „Für Maschmeyer und die Privatversicherungen war das eine Goldquelle, die ihnen Schröder geschenkt hat“, sagte Blüm, der dem in der CDU links stehenden Arbeitnehmerflügel angehörte, 18 Monate vor seinem Tod der „Bild“-Zeitung.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

In einem Auftritt bei der satirischen Fernsehsendung „Die Anstalt“ hatte er vier Jahre zuvor den wütenden Rächer der gesetzlichen Rentenversicherung gegen die Finanzindustrie gegeben, die er trotz des demographischen Wandels für sicher hielt, was zu einem der markantesten Markenzeichen in der deutschen Politik wurde. Am 23. April ist Norbert Blüm gestorben. Sein Vermächtnis in der Altersvorsorgepolitik ist riesig. Wer immer in Zukunft Kritik an der Kapitaldeckung äußern will, auf Blüms unumstößliche Haltung wird er sich berufen können.