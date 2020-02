Altersvorsorge : Bildung ist eine lukrative Sache

Altersvorsorge ist ein Reizthema. Schon seit Jahrzehnten mahnen Politiker zur Vorsorge. Trotzdem hält sich die Bereitschaft vieler Menschen, die finanzielle Gestaltung des Ruhestandes in die Hand zu nehmen, in Grenzen, und es ist zu bezweifeln, dass sich daran in den kommenden Jahren viel ändern wird. Die Haltung zahlreicher Anleger, dass nichts so heiß gegessen wie gekocht wird, mag in Einzelfällen richtig sein, doch in der gegenwärtigen Diskussion über die Renten wird immer wieder die Entwicklung der Bevölkerung übersehen.

Deutschland ist ein alterndes Land, und wenn die Babyboomer, die Menschen, die heute um die 60 Jahre alt sind, in naher Zukunft in den Ruhestand treten werden, wird das Hauen und Stechen um die Renten richtig losgehen. Es fehlt die Jugend, welche die künftigen Senioren unterstützen soll, und da helfen auch die Rufe nach Steuererhöhung und Zuwanderung nicht viel. Der alte Generationenvertrag, der nach dem Krieg geschlossen wurde, ist in dieser Form mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erfüllbar.