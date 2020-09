Altersvorsorge : Nicht kleckern, sondern klotzen!

Wer in Sachen Altersvorsorge den Kopf in den Sand steckt, macht den schlimmsten Fehler: Nichtstun. Doch wer seine Ziele realistisch steckt, kann mit Beharrlichkeit und Entscheidungsfreude weit kommen.

Der Aufbau der Altersversorgung ist für viele Anleger ein Buch mit sieben Siegeln. Die meisten Leute wissen zwar, dass sie für die Rente sparen sollten, doch bei der konkreten Gestaltung fühlen sich viele Menschen unsicher. Das beginnt mit der Frage, wie viel Geld zur Seite gelegt werden soll. Dann geht es um die Auswahl der passenden Produkte. Überschattet werden die Gedanken von der Angst vor der Zukunft. Wie sicher ist die gesetzliche Rente? Wie stabil sind die Finanzmärkte? Lohnt sich Sparen überhaupt? Oder wird das heutige Geldsystem irgendwann kollabieren?

Es liegt in der Natur der Sache, dass Sparer nach Antworten auf diese Fragen suchen. Die ehrliche Antwort lautet aber: Wir wissen wenig, nein, wir wissen nichts! Kein Mensch weiß, wie sich Zinsen für Anlagen und Kredite entwickeln werden. Niemand kennt die Börsenkurse der Zukunft. Es ist unbekannt, wie teuer Gold in 25 oder 30 Jahren sein wird. Antworten auf die Höhe der künftigen Geldentwertung sind pure Spekulation, und auch die Dauer des eigenen Lebens steht in den Sternen. Die einzige Sicherheit ist die Unsicherheit, und mit dieser Erkenntnis mussten Menschen zu allen Zeiten fertig werden. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.