Finanztipps : Sind Pflegeheime eine gute Anlageimmobilie?

Moin, liebe Leser! Die Zeiten für Anleger sind lausig, wahrscheinlich auch für Sie. Sind Sie zwischen 50 und 60 Jahre alt und haben im Frühjahr rund 500.000 Euro geerbt? Liegt das Geld seitdem auf dem Girokonto herum? Nun drohen Strafzinsen in Höhe von 0,25 Prozent pro Jahr? Und haben Sie gehört, dass Christine Lagarde, die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, an der Politik ihres Vorgängers nichts ändern will, rien du tout?

Dann begrüße ich Sie im Club der Bedrückten und Ratlosen. Haben Sie wenigstens eine Idee, was Sie mit Ihrem vielen Geld im nächsten Jahr machen werden? Falls ja, dann ist alles in Ordnung, und wenn nein, dann hätte ich eine Empfehlung für Sie: Pflegeheime – tolle Geldanlagen! Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort! Neugierig? Dann folgen Sie mir ins Internet. Geben Sie in Google einfach „Pflegeimmobilien“ ein, und seien Sie willkommen im Reich der Investitionen, die Ihnen jährlich 4 bis 5 Prozent bringen sollen! Das hat doch was – oder nicht?