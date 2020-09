Kosten für Altersvorsorge : So viel müssen die Deutschen fürs Alter sparen

Die hohen Kosten für die Lebenshaltung in den Metropolen treiben die Kosten für die Altersvorsorge. Die Lücken sind spürbar – und weichen regional stark voneinander ab. Was kann man dagegen tun?

Ein 40 Jahre alter Mann muss in Hamburg deutlich mehr fürs Alter zurücklegen als in Hagen. Diese Aussage mag wie eine Binsenweisheit klingen, die Fakten dazu hat nun aber erstmalig das Institut Prognos für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft zusammengetragen. Und in der Zahlenanalyse bleibt es auch nicht bei der schlichten Feststellung, dass in Hamburg, Berlin und München mehr Altersvorsorgebedarf besteht als in Hagen oder in der Prignitz.

Stattdessen führen die Studienautoren Landkreis für Landkreis (insgesamt 401) auf, wie viel ein durchschnittlich verdienender Arbeitnehmer von seinem Einkommen zurücklegen muss, um mit gesetzlicher Rente und privater Vorsorge auf 55 Prozent des durchschnittlichen Bruttoeinkommens ohne Sozialversicherungsabgaben zu kommen. „Dieser Aspekt wurde bisher kaum beachtet, da regelmäßig für alle Regionen dieselbe idealtypische Erwerbsbiographie des Eckrentners unterstellt wird“, heißt es in der Studie.