Nachlassregelung : Die Notfallmappe der Klugen und Weisen

Vorsorger, Vorsorgerinnen, Vorsorgende! Wie geht es Ihnen zu Beginn der zweiten Woche der Ausgangsbeschränkungen? Bestimmt haben Sie genügend Nudeln, Reis und Toilettenpapier gebunkert, so dass wir uns in den nächsten Tagen um die wahren Probleme des Lebens kümmern können. Ich weiß nicht, ob Sie sich an meine Kolumne vom 12. Dezember 2017 erinnern. Damals habe ich Ihnen die Notfallmappe meines Freundes vorgestellt.

Das gute Stück muss, wenn ich an die vielen Briefe denke, die Menschen sehr berührt haben, und die klugen Köpfe unter Ihnen haben natürlich erkannt, dass es um die Notfallmappe ging, die mir mein Vater kurz vor seinem Tod in die Hand gedrückt hatte. Darin beschrieb er akkurat und präzise, wozu wohl nur professorale Ingenieure fähig sind, in klarer Handschrift und mit deutschen Worten, was nach seinem Tode zu geschehen habe. Darf ich Ihnen dieses Spätwerk meines Vaters in Erinnerung rufen?