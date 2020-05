Nachteile einer frühen Rente : Arm ins Leben oder reich in Rente?

Der Gedanke früher in Rente zu gehen, erscheint verlockend. Doch wie so oft im Leben stellt sich die Frage: Geld oder Freizeit? Unser Finanzexperte hat das für Sie durchgerechnet.

Der frühe Ruhestand ist für junge Senioren eine verlockende Sache. Nicht mehr arbeiten? Golfen und Reisen? Oder in der Kirche ein Ehrenamt übernehmen? Einfach tun und lassen, was das Herz begehrt? Wer mit 55 oder 60 Jahren merkt, dass der dritte Frühling ausbleibt, macht sich im Herbst seine Gedanken über den Winter. Wie hoch wird die Rente sein? Was soll mit den Anleihen und Aktien geschehen? Was wird aus den Lebensversicherungen? Was soll mit dem Eigenheim passieren? Reicht das Vermögen trotz Epidemien und Magerzins? Die Fragen klingen harmlos, doch wer Menschen in solchen Lebenslagen kennt, weiß auch um deren Nöte. Das wird in folgendem Fall deutlich.

Ein Arzt ist 58 Jahre alt. Er ist geschieden und hat zwei Kinder, die längst aus dem Haus sind. Nun lebt er mit einer Kollegin zusammen, die acht Jahre jünger ist. Das Paar teilt zwar Bett und Tisch, doch beim Geld hört die Freundschaft auf. Da gehen die Partner eigene Wege, und das dürfte bei Menschen dieser Preisklasse auch die beste Lösung sein, weil gemeinsame Geldanlagen in dieser Lebenssituation die beste Voraussetzung für Leiden aller Art sind. Der Mann hat in den letzten Wochen einen Kassensturz gemacht, und da ist einiges zusammengekommen. Die Rente aus dem Versorgungswerk soll, wenn keine Beiträge mehr entrichtet werden, ab dem 66. Lebensjahr monatlich 2500 Euro betragen. Die Rückkaufswerte der Kapitalversicherungen liegen bei 150.000 Euro. Das elterliche Haus, vor einem Jahr mit zwei Geschwistern geerbt und in mäßigem Zustand, soll 600.000 Euro wert sein, so dass der Anteil für 200.000 Euro verkauft werden könnte. Dann gibt es noch die lastenfreie Eigentumswohnung im Wert von ungefähr 300.000 Euro, in welcher der Mann seit der Scheidung lebt. Die Anleihen und die Aktien, die bei der Hausbank verwahrt werden, summieren sich auf 300.000 Euro.