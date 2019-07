Wer das eigene Haus als wichtigen Teil seiner Altersvorsorge sieht, der macht sich vielleicht Sorgen, ob die Politik in Zukunft Immobilien deutlich höher besteuern könnte. Was sagen Fachleute zu solchen Befürchtungen?

Dach an Dach, Schornstein an Schornstein. Eine Reihe von Neubauten säumt den Feldrand im Zwickauer Land in Sachsen. Bild: Sven Döring / Agentur Focus

An Forderungen, Immobilien in Deutschland höher zu besteuern, fehlt es im Augenblick nicht. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beispielsweise schlägt in ihrem jüngsten Papier „Going for Growth 2019“ vor, die Abgabenlast in Deutschland umzuverteilen: Die Sozialabgaben insbesondere für Niedriglohnbezieher sollten gesenkt werden – im Gegenzug sollten Immobilienbesitzer stärker belastet werden.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Ähnlich lesen sich Anregungen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Dieser beklagt in seinem „Deutschlandbericht“ eine Zunahme der Ungleichheit im Land und schlägt unter anderem vor, Immobilien stärker zu besteuern. Dazu passt, dass eine Studie des Bonner Ökonomen Moritz Schularick und zweier Kollegen dem deutschen Immobilienboom gerade bescheinigt hat, erheblichen Anteil an der Zunahme der Ungleichheit gehabt zu haben – weil die einen Immobilien hatten, die zuletzt rasant an Wert gewonnen haben, und die anderen eben nicht.