Rentenspezialistin im Gespräch : „Für Pensionsanleger sind Aktien unerlässlich“

Sind durch Corona-Krise und fallende Märkte Betriebspensionen in Gefahr?

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Bei Betriebspensionen in Deutschland steht der Arbeitgeber für die Erfüllung der zugesagten Leistungen gerade. Die Kapitalmärkte sind dafür nicht primär relevant, sondern in erster Linie die Stabilität und Ertragskraft des Unternehmens sowie die nachhaltige und krisenfeste Ausgestaltung der zugesagten Betriebspensionen. Hier haben viele Unternehmen in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht, was ihnen jetzt in der Krise zugutekommt. Natürlich stellt die Corona-Krise eine so noch nicht dagewesene Herausforderung für die Volkswirtschaft und auch für die einzelnen Unternehmen dar. Sollte ein Unternehmen diese Krise nicht überstehen, gibt es mit dem Pensions-Sicherungs-Verein eine bewährte Einrichtung für die Sicherung der Betriebspensionen bei einer Insolvenz.