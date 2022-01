Von Prada-Tasche bis iPhone : Alles nur geleast

Vor einigen Wochen fand ein Bild aus der staubigen Atacama-Wüste in Chile seinen Weg ins Internet. Es zeigte meterhohe Berge voller Jeans, Pullis, T-Shirts und Schuhen. Die gigantische Müllhalde umfasst mittlerweile 39 .000 Tonnen alter Klamotten. Der Aufschrei in den sozialen Medien war groß: Das sei schockierend oder schlichtweg traurig, hieß es in vielen Kommentaren und Beiträgen dazu. Und schon lange wird gefordert, der „Fast Fashion“, also der Schnelllebigkeit der Modeindustrie, den Garaus zu machen.

Der globale Fast-Fashion-Markt hatte nach Einschätzung der Analysten von Research and Markets im vergangenen Jahr einen Wert von rund 65 Milliarden Dollar. Laut der Ellen MacArthur Foundation war die Branche 2018 für den Ausstoß von 2,1 Milliarden Tonnen Treibhausgasen verantwortlich, also rund vier Prozent des gesamten globalen Ausstoßes. Auf der anderen Seite wird in der Welt nur knapp ein Fünftel des gesamten Bekleidungsmülls recycelt. Der Rest landet auf Deponien oder wird verbrannt.

Ein Konzept, das versucht, nachhaltigeren Konsum zu ermöglichen, wird unter dem Stichwort Kreislaufwirtschaft oder „Circular Economy“ zusammengefasst. So soll etwa die Lebensdauer von Produkten verlängert werden, indem sie den Besitzer öfter wechseln und so die maximale Nutzungsdauer ausgeschöpft wird. Verbrauchern ist es jetzt schon möglich, Handtaschen, iPhones, Möbel oder Fahrräder zu mieten – und oft exakt so lange, wie sie diese auch benutzen. Dabei geht das Konzept weiter als das klassische Leasing, bei dem etwa Autos monatlich über einen Zeitraum von zwei Jahren vermietet werden. So handelt es sich bei den meisten Leasing-Produkten um Neuware; bei Angeboten aus der Kreislaufwirtschaft haben die Produkte dagegen unter Umständen schon drei- oder fünfmal den Besitzer gewechselt. Und auch die Dauer wird flexibler bestimmt.

In Amerika ist Ende Oktober das Mode-Verleih-Unternehmen Rent the Runway , das 2009 gegründet worden war, an die Börse gegangen. Es wird aktuell mit mehr als 800 Millionen Dollar bewertet. Laut dem World Economic Forum könnte die Kreislaufwirtschaft bis zum Jahr 2030 weltweit einen wirtschaftlichen Mehrwert in Höhe von 4,5 Billionen Dollar schaffen.

Es geht um bewusstere Konsumentscheidungen

Unown gehört zu den Unternehmen, die Fast Fashion den Kampf ansagen. Auf der Plattform des Hamburger Jungunternehmens können Kleidungsstücke von Blazer bis Leggins geleast werden. Über 70 Marken finden sich im Sortiment, viele davon nachhaltig oder zertifiziert. Es gehe darum, nachhaltigere und bewusstere Konsumentscheidungen zu treffen, ohne nur zu verzichten, sagt Linda Ahrens, Mitgründerin von Unown am Telefon. Wenn man ganz ehrlich sei, werde das wenigste aus dem Kleiderschrank wirklich getragen. Studien schätzten, dass 40 Prozent der Sachen im Kleiderschrank nur zwei- bis dreimal getragen werden, so Ahrens.

Man stufe das Konzept von Unown als Leasing ein, da die monatliche Gebühr immer auf den Kaufpreis angerechnet werde. So haben die Nutzer die Möglichkeit, die Stücke auch zu kaufen, sollten sie ihnen gefallen. Das werde häufig gemacht, sagt Ahrens. Man sehe viele Kunden, die eine informierte Kaufentscheidung treffen und dafür erst zwei oder drei Stücke ausprobieren wollen. Auf der Plattform können sie dafür Kleidungsstücke oder auch Taschen für zwei Wochen oder länger leasen. Die Preise variieren, je nachdem, ob ein Abonnement abgeschlossen wird oder Stücke einmalig ausgeliehen sind. Sollte ein Kleidungsstück beschädigt zurückkommen, berechne man den Restwert. Für kleinere Gebrauchsspuren zahlen Kunden nichts.