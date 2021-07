Reisen in der Pandemie : So versichern Sie jetzt Ihren Urlaub

Was tun, wenn das Reiseziel mitten in einem Risikogebiet liegt? In der Pandemie zahlt nicht jede Reiseversicherung. Worauf Urlauber in Corona-Zeiten und auch sonst achten müssen.

Selbst in diesem Sommerurlaub läuft es nicht rund. Er sollte trotz Corona unbeschwerter und unreglementierter ablaufen als im vergangenen Jahr. Mehr Geimpfte und kaum noch Einreiserestriktionen sollten das ermöglichen. Doch es kommt schon wieder anders. Portugal wurde für zwei Wochen zum Virusvarianten-Gebiet, und alle Deutschen reisten überstürzt nach Hause, um die Quarantäne in Deutschland zu vermeiden. Jetzt ist das Land diesen Status zwar wieder los, aber die Infektionszahlen sind immer noch hoch. Auch Zypern, Spanien einschließlich Mallorca, Griechenland und die Niederlande sind wieder zum Risikogebiet geworden. Oder sogar zum Hochinzidenzgebiet, dort sind die Zahlen also besonders hoch.

Viele Deutsche haben ihren Urlaub in diesen Ländern gebucht. Sie stellen sich jetzt die Frage: Können sie noch stornieren? Zahlt die Kosten irgendeine Versicherung? Und wer noch vor dem Urlaub steht, will wissen: Welche Versicherungen sollte er für die Reise abschließen?

Reiserücktrittsversicherung hilft meist nicht

Aufgrund des Namens scheint als Erstes die Reiserücktrittsversicherung in Frage zu kommen. Sie kostet für einen Reisepreis von 1500 Euro ab 50 Euro, für 3000 Euro ab 80 Euro. Doch der Schutz ist löchrig. Sie zahlt nur, wenn eine Reise aus unvorhersehbaren Ereignissen nicht angetreten werden kann. In der Regel wird darunter eine Krankheit oder ein Unfall, manchmal auch ein Todesfall in der Familie oder ein plötzlicher Wasserschaden verstanden. Wird ein Land aber zum Risikogebiet und will man deswegen seine Reise stornieren, zahlt sie nicht. Auch wird eine Covid-Erkrankung nicht immer als Grund für eine Stornierung akzeptiert. Denn einige Versicherungen schließen Pandemiefälle aus.

Sind sie hingegen eingeschlossen, muss trotzdem mit dem Anbieter geklärt werden, ob ein positiver Test schon als Erkrankung gilt oder erst in Verbindung mit Symptomen und einem Arztbesuch oder einer Krankenhauseinweisung – und ob Mitreisende dann auch zurücktreten dürfen. Die Fallen lauern also wie so oft im Kleingedruckten der Versicherungsbedingungen. Eine Rücktrittsversicherung muss zudem rechtzeitig abgeschlossen werden, in der Regel mindestens 30 Tage vor Reisebeginn. Manche Anbieter akzeptieren auch kurzfristige Abschlüsse ein paar Tage vorher, dann aber oft nur in Verbindung mit der Reisebuchung selbst und mit zusätzlichen Einschränkungen der Leistungen. Gar nichts erstattet die Versicherung denjenigen, die aus Angst vor einer Corona-Ansteckung ihre Reise stornieren.

Manchmal geht es aber auch ohne eine solche Police. Denn steigen die Infektionszahlen in einem Land stark an, stornieren Pauschalreiseanbieter oft von sich aus die Reisen. Urlauber bekommen dann ohne Gebühren ihr Geld zurück oder können umbuchen. Das gilt auch, wenn eine Fluggesellschaft ihre Flüge absagt oder die Zeiten verändert. Sicherer ist es, wenn man bei der Buchung einer Pauschalreise die neuen Rücktrittspakete der Anbieter mitbucht. Sie kosten je nach Gesamtpreis der Reise ab 40 Euro, in Aktionen auch mal gar nichts. Dann ist eine Stornierung bis einige Tage vor der Reise möglich, auch wenn man nicht erkrankt. Wer nicht pauschal reist, sondern seine Reise individuell zusammenstellt, hat es schwerer. Der sollte dann die Hotels buchen, die man auch noch wenige Tage vorher kostenfrei stornieren kann. Und mit Fluglinien fliegen, die eine kostenlose Umbuchung des Fluges noch einen Tag vorher ermöglichen. Die Lufthansa bietet diese Option zum Beispiel derzeit noch an. Geld zurück gibt es dann zwar nicht, aber Urlauber können flexibel den Zeitpunkt oder das Reiseziel ändern. Kostet der neue Flug allerdings mehr, was bei kurzfristigen Änderungen meist der Fall ist, müssen sie die Preisdifferenz bezahlen.