Versicherungsschäden : Was Sie vor und nach dem Wohnungsbrand tun sollten

Brennende Adventskränze und Weihnachtsbäume rufen in der besinnlichen Jahreszeit regelmäßig die Rettungskräfte auf den Plan. „Grundsätzlich nimmt die Zahl der Brände rund um Weihnachten und Silvester im Vergleich zum restlichen Jahr um 40 bis 50 Prozent zu“, heißt es vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Wenige Wochen vor dem Start in die besinnliche Jahreszeit brannte es in der Doppelhaushälfte eines 65 Jahre alten Ingenieurs in Stuttgart. Der Schwelbrand eines Elektroboilers in der Küche sorgte dafür, dass sich ein „dunkler, öliger Qualm“ im ganzen Haus fein verteilte. Die Weihnachtszeit ist für ihn damit erst einmal gelaufen. Denn: „Ich rechne nicht damit, dass ich vor April dort wieder einziehen kann“, sagte der promovierte Verfahrenstechniker, der seinen Namen in der Zeitung nicht lesen will. Er klagt, dass sich die Abwicklung seines Schadens mit der Wohngebäudeversicherung hinzieht. Diese tritt in der Regel ein, wenn das Gebäude beschädigt oder ganz zerstört wird.