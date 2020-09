Niedrigzins : Was Kunden von Lebensversicherungen beachten müssen

Aktualisiert am

Was Kunden von Lebensversicherungen beachten müssen

Die Corona-Pandemie hat die Branche vor neue Herausforderungen gestellt. Das zeigt sich laut einer umfangreichen Studie vor allem an den Marktführern.

Dass die Zeiten für die deutschen Lebensversicherer noch schwieriger werden könnten, war angesichts des Zinsverfalls kaum vorstellbar. Doch mit der Corona-Pandemie hat sich die Situation zeitweise noch weiter verschärft: Der Vertrieb hatte im Neugeschäft mit den Ausgangsbeschränkungen zu kämpfen, die Kapitalanleger mussten noch genauer nach attraktiven Investitionen suchen.

Doch anders als etwa von Boulevardmedien spekuliert, brauchen sich zumindest die zwölf größten Anbieter des Landes nicht vor einem Ende zu fürchten. „Der Weg in die Insolvenz ist nach heutigem Stand in keinem Fall für die untersuchten Unternehmen nur annäherungsweise erkennbar“, schreibt der Ludwigshafener Fachhochschulprofessor Hermann Weinmann in seiner jährlich erscheinenden Bilanzanalyse der führenden Lebensversicherer des Marktes.