Achtung, Klinkenputzer! : „Wir entwerfen Schreckensszenarien“

Klaus Hermann arbeitet seit 1988 in der Versicherungsbranche. Er besitzt eine Agentur und hat das Buch „Ich bin kein Klinkenputzer“ geschrieben. Bild: Archiv

Herr Hermann, Versicherungsvertreter sind unbeliebt. Was ist so schlimm an Ihrem Beruf?

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Gar nichts, ich liebe diesen Beruf. Er bietet viele Freiheiten sowie Möglichkeiten, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen. Und vor allen Dingen: Es ist das Urwesen des Versicherungsgedankens, Menschen zu helfen. Ich spreche jetzt nicht nur von der Glasscheibe im Keller, die zu Bruch gegangen ist, sondern von den Fällen, wenn ein Unternehmen anruft und sagt, es sei ein Kran auf die Baustelle gefallen oder ein Mitarbeiter vom Dach und nun schwer verletzt.