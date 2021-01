Tiergesundheit und Haftpflicht : Wie versichere ich meinen Hund?

Aktualisiert am

Der treueste Freund des Menschen ist auch ein ziemlich teurer Freund – vor allem, wenn er Mist baut. Hundebesitzer haften in Deutschland nämlich für alle Schäden, die ihr Hund einem Dritten zufügt. „Selbst wenn den Halter keine Schuld trifft – laut Gesetz stellt schon die Haltung eines Tieres eine Gefahr dar“, erklärt die Allianz. Eine Hunde-Haftpflichtversicherung sei daher unverzichtbar.

Christoph Schäfer Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online. F.A.Z.



Das sieht auch Michael Wortberg von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz so: „Nicht allen Hundehaltern ist klar, dass sie im Schadenfall haften – und zwar immer.“ Die Rechtslage sei durch viele Urteile eindeutig, Beispiele aus dem Alltag gebe es in Hülle und Fülle. „Wenn Ihr Hund stark ist und ein hochgezüchtetes Kerlchen verletzt, wird das viel Geld kosten“, sagt Wortberg. Noch teurer werde es, wenn der eigene Vierbeiner einen rasenden Radfahrer zu Fall bringe oder sich losreiße und auf der Straße für einen Unfall sorge. „Eine Haftpflichtversicherung für den Hund ist definitiv Pflicht, da gibt es keine Diskussion“, so der Verbraucherschützer.