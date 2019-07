Gäbe es das perfekte Versteck, dann sollte man es keinem verraten. Denn dann wäre es ja keines mehr. Und selbst die ausgefallensten Aufbewahrungsorte für Gold, Schmuck oder die persönlich wertvollen Dinge des Lebens sind ja schon ihrem Besitzer eingefallen. Warum also sollte nicht auch jemand mit ausgeprägtem kriminellem Gespür sie finden können? Verstecke wie Mülleimer, Backöfen, Kaffeemaschinen, Kühlschränke oder Müslitüten mögen als Geheimdepots ungewohnt und clever klingen, doch perfekt sind sie keineswegs.

„Sichere Verstecke gibt es nicht“, sagt Dirk Balzer, Berater für Einbruchschutz der Polizei in Frankfurt. Wo auch immer die Wertsachen unter Teppichen, hinter Bildern oder in Zuckerdosen vor Diebstahl geschützt sein sollen, gehe es stets nur um das Prinzip Hoffnung – Hoffnung, dass der Einbrecher das Versteck nicht finde. „Doch das tut er in der Regel“, sagt Balzer: „Denn genau das ist sein Job, und den macht er gut, dafür hat er ein Näschen und kriminelle Energie.“ Man sollte sich zudem bewusst machen, dass Einbrecher ein ganz anderes Moral- und Anstandsgefühl hätten als Normalbürger und auf die Intimsphäre des Opfers oder Zimmer kleiner Kinder keine Rücksicht nähmen. Die Gauner ekelten sich auch nicht vor Abfall und wühlten in Schmutzwäsche herum.