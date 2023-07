Schließfachurteil : Haspa muss höheren Schaden ersetzen

Wer Wertvolles, wichtige Dokumente oder auch nur ideelle Erinnerungsstücke sicher verwahrt wissen möchte, mietet in der Regel ein Schließfach in den Räumen eines Geldhauses. Die Nachfrage danach ist groß, die Zahl der freien Fächer seit Jahren knapp, auch weil es immer weniger Filialen gibt. Dass aber auch diese Art des Schutzes keineswegs so sicher ist wie gedacht, zeigt etwa der spektakuläre Aufbruch von rund 650 Schließfächern in einer Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) vor rund zwei Jahren. Die Einbrecher kamen am Wochenende von einer über dem Tresor liegenden Wohnung mit schwerem Gerät durch die Decke – das Durcheinander und der Ärger vieler Kunden war groß. Der Streit über eine Entschädigung durch die Haspa dauert bis heute an, zum Teil wird er vor Gericht ausgetragen.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Das Landgericht Hamburg hat nun im Rechtsstreit um Entschädigungszahlungen wegen des Einbruchs in den Tresorraum der Haspa-Filiale in Norderstedt im August 2021 den Klagen dreier betroffener Kunden weitgehend stattgegeben. Laut den am Donnerstag vor einer Woche verkündeten Urteilen hafte die Haspa den Kunden gegenüber auf Schadenersatz wegen des entwendeten Inhalts der aufgebrochenen Schließfächer, da die für die Schließfachanlage getroffenen Sicherungsmaßnahmen gemessen an der Pflicht zur „tresormäßigen Sicherung“ unzureichend gewesen seien, sagt Kai Wantzen, Sprecher des Hanseatischen Oberlandesgerichts, der F.A.Z. Nach diesen Entscheidungen könne sich die Sparkasse nicht auf die Haftungshöchstgrenze von 40.000 Euro berufen, die in den Vertragsbedingungen für Schließfächer enthalten sei. Gemäß dem Wortlaut der Klausel sei schon unklar, für welche Situation dieser Höchstbetrag gelten solle. Als allgemeine Geschäftsbedingung sei diese jedenfalls unwirksam.