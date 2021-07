Reisen in der Pandemie : So versichern Sie jetzt Ihren Urlaub

Mallorca ist zum Hotspot geworden. Bild: EPA

Was tun, wenn das Reiseziel mitten in einem Risikogebiet liegt? In der Pandemie zahlt nicht jede Reiseversicherung. Worauf Urlauber in Corona-Zeiten und auch sonst achten müssen.