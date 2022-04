Zukunft der Assekuranz : Endlich werden auch Versicherer digitaler

Die Versicherungswirtschaft hat länger als andere Branchen gebraucht, sich auf die Digitalisierung einzulassen. Weil sie über viele liquide Mittel verfügt, hat sie aber auch recht schnell ihren Frieden mit digitalen Start-ups geschlossen, die vor einem Jahrzehnt gestartet sind. Unternehmen wie Friendsurance haben ihr zehntes Jubiläum schon hinter sich. Simplesurance (Schutzklick) und Finanzchef24 feiern es in diesem Jahr.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Dass die Gründungsaktivität bislang nicht nachgelassen hat, zeigt eine aktuelle Auswertung des House of Insurtech Switzerland, einer Tochtergesellschaft der Generali-Versicherung in der Schweiz. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, die Insurtech-Szene im deutschsprachigen Raum in einer regelmäßig erneuerten Karte darzustellen. Demnach hat sich die Zahl digitaler Unternehmensprofile innerhalb eines Jahres auf 200 verdoppelt. Nach der Zählung der Autoren gehören drei Viertel der Start-ups in Deutschland dem Segment Prozessdigitalisierung/Automatisierung/Robotik an, in der Schweiz liege dieser Anteil nur bei der Hälfte. Die Segmente Analytik/Künstliche Intelligenz sowie Internet of Things folgen jeweils auf den Plätzen zwei und drei.