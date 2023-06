So groß ist der Preisschock in der Hausversicherung

Schutz gegen Schäden : So groß ist der Preisschock in der Hausversicherung

Die Wohngebäudeversicherung deckt Schäden durch Feuer, Blitz, Leitungswasser sowie Sturm und Hagel ab. Doch noch nie sind die Beiträge so schnell gestiegen wie jetzt. Was Hausbesitzer tun können.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen in Essingen in Baden-Württemberg den Brand eines Dachstuhls. Bild: dpa

Hauskäufer haben es gerade wirklich nicht leicht. Die Bauzinsen haben sich mehr als verdreifacht, die Baupreise sind enorm in die Höhe geschnellt, und wer in einer attraktiven Lage wohnt, muss vielleicht bald mehr Grundsteuer zahlen. Gleichzeitig sind die Grundstücke oft noch kaum billiger geworden. Da nervt es besonders, wenn jetzt auch noch die Versicherung fürs Haus teurer wird. Und nicht nur ein bisschen, sondern gleich richtig. Rund 16 Prozent plus erwartet der Versicherungsverband GDV in diesem Jahr, so viel wie noch nie. Im Durchschnitt. Mancher Makler berichtet sogar von Preisaufschlägen von bis zu 30 Prozent. Die Mieter können sich dabei nicht entspannt zurücklehnen, denn die Versicherungskosten können auf die Miete umgelegt werden.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Konkret geht es um die Wohngebäudeversicherung. Sie deckt Schäden durch Feuer, Blitz, Leitungswasser sowie Sturm und Hagel ab. Ergänzt um eine Elementarschadenversicherung sind auch Schäden durch Starkregen, Überschwemmung, Erdbeben und Erdrutsche mitversichert. Die Police ist eine sehr wichtige Versicherung, denn im Ernstfall können sehr hohe Reparaturkosten bis hin zum Totalschaden entstehen. Wer ohne Versicherung sein Haus abreißen muss, gerät in Existenznot. Die Flut im Ahrtal 2021 ist ein mahnendes Beispiel dafür.