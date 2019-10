Wegweiser durch die Kfz-Tarife : Ist Ihr Auto gut versichert?

Aktualisiert am

So viel Bewegung war lange nicht bei der Autoversicherung: Sie können den passenden Tarif besser auswählen denn je. Bild: dpa

So viel Bewegung war lange nicht bei der Autoversicherung. Es gibt neue Anbieter und neue Tarife, dazu werden viele der knapp 30.000 Fahrzeugtypen je nach Unfallhäufigkeit und -kosten besser oder schlechter eingestuft. Dass die deutschen Kfz-Versicherer sich auszustechen versuchen, ist eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Sie haben jetzt eine größere Auswahl und können sich einen für sie passenden Tarif besser auswählen denn je. Vorausgesetzt allerdings, die Fahrzeughalter verschaffen sich einen Überblick über all die Neuerungen in diesem Herbst.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Bis zum 30. November haben Autofahrer normalerweise Zeit, um sich kundig zu machen und die Autoversicherung für das kommende Jahr zu wechseln. Gerade für Halter, die seit Jahren mit demselben Tarif fahren, kann sich ein Wechsel sehr lohnen. Das gilt für Kfz-Haftpflichtversicherungen, die für Schäden der Unfallgegner aufkommen und die jeder Halter haben muss, ebenso wie für Teilkasko- und Vollkaskotarife, die Schäden am eigenen Auto abdecken.