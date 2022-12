Anbieter im Test : Die Autoversicherung gibt’s jetzt günstiger

Es ist Wechselzeit in der Autoversicherung. Viele Kunden haben zum 30. November gekündigt, weil fast alle Anbieter gerade die Preise erhöhen. Der Tag ist für Autofahrer ein bisschen so wie früher der Weltspartag der Sparkassen: Großes Werbegetrommel der Anbieter sorgt für mächtig Aufmerksamkeit und soll neue Kunden locken. Die sind dann auf jeden Fall älter als die Kinder, die mit ihren Spardosen in die Filiale gegangen sind. Auch die Autofahrer können sparen, aber in einem anderen Sinne als die Kinder.

Nicht jeder hat schon einen neuen Anbieter gefunden, dafür sind ja auch noch ein paar Tage Zeit. Vor Weihnachten sollte der Antrag für den Nachfolger aber abgeschickt sein, denn die neuen Policen gelten vom Jahreswechsel an. Bei Onlineanträgen gewähren die Anbieter in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen vorläufigen Versicherungsschutz.